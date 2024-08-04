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Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Польского бригадного генерала Артура Якубчика отозвали из Международного военного штаба НАТО из-за гомофобии и расизма. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Источник: AP 2023

По данным газеты, соответствующую просьбу союзники по НАТО уже направили польским властям.

Причиной для такого обращения стали нарушения в ходе проведения конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире НАТО. Якубчик пытался активно продвинуть на этот пост кандидата из Польши, а также проявлял расизм и гомофобию.

В связи с этим в польском министерстве обороны начали процедуру отзыва.

Ранее бывшего советника Белого дома и экс-сотрудника Госдепа США Стюарта Селдовица взяли под стражу после расистских и исламофобских высказываний. Полиция Нью-Йорка инициировала уголовное расследование преступления на почве ненависти.

НАТО