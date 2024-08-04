Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Причиной для такого обращения стали нарушения в ходе проведения конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире НАТО. Якубчик пытался активно продвинуть на этот пост кандидата из Польши, а также проявлял расизм и гомофобию.