Axios узнал прогнозируемую США дату удара Ирана по Израилю из-за Хании

Как допустили собеседники Sky News Arabia, Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы, а также произошли несколько других трагических событий в истории евреев.