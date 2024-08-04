Ким Чен Ын ответил на предложение Путина о помощи в связи с наводнениями

При этом северокорейский лидер отметил, что на нынешнем этапе власти приняли меры по срочной ликвидации последствий наводнения и эти меры будут проводиться по составленному плану. «А если в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то будем просить о ней самых искренних друзей — Москву», — добавил Ким.