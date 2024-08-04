Лукашенко: бренд «БелЖД» давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности

«Отрадно, что и современные страницы вашей летописи — это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач, — говорится в поздравлении. — Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов».



Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам БелЖД, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых достижений на благо родной Беларуси.



Поздравление Президента работникам и ветеранам БелЖД с профессиональным праздником

Работникам и ветеранам Белорусской железной дороги



Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.



Белорусская стальная магистраль сегодня является важнейшей составляющей транспортного комплекса страны. Бренд «БелЖД» давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности.



Такой высокий авторитет кропотливо создавался большим и дружным коллективом более 160 лет. Поэтому особые слова благодарности адресую ветеранам, посвятившим годы своей жизни развитию отрасли и воспитавшим надежную смену. Отрадно, что и современные страницы вашей летописи — это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач.



Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов.



В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых достижений на благо родной Беларуси.



Александр Лукашенко.



4 августа 2024 года.