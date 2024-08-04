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Лукашенко: бренд «БелЖД» давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусская стальная магистраль является важнейшей составляющей транспортного комплекса страны, а бренд «БелЖД» давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности, констатировал президент.

Такой высокий авторитет, по его словам, кропотливо создавался большим и дружным коллективом более 160 лет. Поэтому особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, посвятившим годы своей жизни развитию отрасли и воспитавшим надежную смену.

«Отрадно, что и современные страницы вашей летописи — это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач, — говорится в поздравлении. — Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов».

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам БелЖД, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых достижений на благо родной Беларуси.

Поздравление Президента работникам и ветеранам БелЖД с профессиональным праздником
Работникам и ветеранам Белорусской железной дороги

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Белорусская стальная магистраль сегодня является важнейшей составляющей транспортного комплекса страны. Бренд «БелЖД» давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности.

Такой высокий авторитет кропотливо создавался большим и дружным коллективом более 160 лет. Поэтому особые слова благодарности адресую ветеранам, посвятившим годы своей жизни развитию отрасли и воспитавшим надежную смену. Отрадно, что и современные страницы вашей летописи — это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач.

Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых достижений на благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко.

4 августа 2024 года.

Лукашенко Александр
праздники