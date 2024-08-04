Израиль заявил, что сбил большинство из 30 запущенных со стороны Ливана ракет

В Израиле один снаряд упал в районе населенного пункта Бейт-Гилель в Верхней Галилее на границе с Ливаном. Еще несколько ракет упали на открытой местности, говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram. Информация о пострадавших не поступала.
Израильские Военно-воздушные силы в ответ нанесли удар по пусковой установке, с которой были выпущены снаряды, а также по инфраструктуре «Хезболлы» в районе города Марджъуюн на юге Ливана. Артиллерия ЦАХАЛа также открыла огонь по целям в районе населенного пункта Одайсех для «устранения угроз».
Север Израиля был атакован десятками ракет со стороны Ливана в ночь на 4 августа. Очевидцы выкладывали в соцсети видео работы средств противовоздушной обороны.
«Хезболла» поддерживает палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем в секторе Газа. Израиль в конце июля нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит командир ливанского движения Фауд Шукр. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла после этого заявил, что конфликт с Израилем «вступил в новую фазу на всех фронтах».