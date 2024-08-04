Израиль заявил, что сбил большинство из 30 запущенных со стороны Ливана ракет

«Хезболла» поддерживает палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем в секторе Газа. Израиль в конце июля нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит командир ливанского движения Фауд Шукр. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла после этого заявил, что конфликт с Израилем «вступил в новую фазу на всех фронтах».