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Израиль заявил, что сбил большинство из 30 запущенных со стороны Ливана ракет

Север Израиля был атакован со стороны Ливана 30 ракетами, сообщил ЦАХАЛ. Большинство из них, как утверждается, были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Израильская армия в ответ нанесла удары по объектам ливанского движения «Хезболла».

Источник: Reuters

В Израиле один снаряд упал в районе населенного пункта Бейт-Гилель в Верхней Галилее на границе с Ливаном. Еще несколько ракет упали на открытой местности, говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram. Информация о пострадавших не поступала.

Израильские Военно-воздушные силы в ответ нанесли удар по пусковой установке, с которой были выпущены снаряды, а также по инфраструктуре «Хезболлы» в районе города Марджъуюн на юге Ливана. Артиллерия ЦАХАЛа также открыла огонь по целям в районе населенного пункта Одайсех для «устранения угроз».

Север Израиля был атакован десятками ракет со стороны Ливана в ночь на 4 августа. Очевидцы выкладывали в соцсети видео работы средств противовоздушной обороны.

«Хезболла» поддерживает палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем в секторе Газа. Израиль в конце июля нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит командир ливанского движения Фауд Шукр. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла после этого заявил, что конфликт с Израилем «вступил в новую фазу на всех фронтах».