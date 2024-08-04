Мадуро пообещал, что задержанным на протестах «не будет прощения»

На субботнем митинге в Каракасе выступила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо, Bloomberg отмечает, что это было ее первое появление на публике за шесть дней. Мачадо, котрой запретили участвовать в выборах, хотя она победила на праймериз оппозиции, заявила, что ей пришлось скрываться из-за страха за свою жизнь после комментариев Мадуро о том, что она Гонсалес должны оказаться «за решеткой».