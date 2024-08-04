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Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в «борьбе с терроризмом»

Вооруженный конфликт в Мьянме нужно воспринимать не как внутренние разборки, а как терроризм, считает председатель крупнейшей партии Мьянмы — Союзной партии солидарности и развития — Кхин Йи. Он призвал Россию помочь в «борьбе с терроризмом». Военные в Мьянме в 2021 году сместили гражданское правительство и сейчас противостоят антиправительственным группировкам.

Источник: AP 2023

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что-то, что происходит, необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм», — сказал Кхин Йи «РИА Новости».

По мнению главы партии, если Россия признает происходящее в Мьянме терроризмом, то занимающиеся борьбой с ним органы «могут присоединиться» и «вместе добиться поставленных целей». Кхин Йи отметил, что его партия будет более тесно сотрудничать в сфере антитеррористических мер с «Единой Россией».

В Мьянме в 2021 году произошел военный переворот. Причиной стало несогласие военных с прошедшими в 2020 году парламентскими выборами. Армия задержала сотни чиновников гражданского правительства и членов парламента. Среди арестованных оказалась и фактически возглавлявшая правительство Аун Сан Су Чжи. До прихода к власти она была символом борьбы с военной диктатурой, за это получила Нобелевскую премию мира. Много лет провела под домашним арестом.

дипломатия