Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в «борьбе с терроризмом»

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что-то, что происходит, необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм», — сказал Кхин Йи «РИА Новости».
По мнению главы партии, если Россия признает происходящее в Мьянме терроризмом, то занимающиеся борьбой с ним органы «могут присоединиться» и «вместе добиться поставленных целей». Кхин Йи отметил, что его партия будет более тесно сотрудничать в сфере антитеррористических мер с «Единой Россией».
В Мьянме в 2021 году произошел военный переворот. Причиной стало несогласие военных с прошедшими в 2020 году парламентскими выборами. Армия задержала сотни чиновников гражданского правительства и членов парламента. Среди арестованных оказалась и фактически возглавлявшая правительство Аун Сан Су Чжи. До прихода к власти она была символом борьбы с военной диктатурой, за это получила Нобелевскую премию мира. Много лет провела под домашним арестом.