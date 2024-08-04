Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в «борьбе с терроризмом»

В Мьянме в 2021 году произошел военный переворот. Причиной стало несогласие военных с прошедшими в 2020 году парламентскими выборами. Армия задержала сотни чиновников гражданского правительства и членов парламента. Среди арестованных оказалась и фактически возглавлявшая правительство Аун Сан Су Чжи. До прихода к власти она была символом борьбы с военной диктатурой, за это получила Нобелевскую премию мира. Много лет провела под домашним арестом.