Военная операция на Украине, день 893-й

9:42 Китайские власти заявили о планах усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД КНР.
9:37 Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что готов на референдум о передаче территорий, но он отказывается от выборов президента Украины, обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
9:21 Украине для возвращения Крыма понадобятся огромные штурмовые силы, подготовленные к тому, что может стать самым тяжелым сражением в этом конфликте, пишет американский портал Business Insider.
9:03 Расчеты РСЗО «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации, сообщило министерство обороны России.
8:56 Средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в МО РФ.
8:41 Украинский военный паблик Deep State утверждает, что российские войска перешли водный канал в Часове Яре и начали бои в Жовтневом районе города. Ранее об этом сообщали украинские военные и немецкие военный аналитик Юлиан Репке.
8:38 Группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила две украинские бригады в районах шести населенных пунктов, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
8:23 В Европе возникла потребность в новой системе безопасности, включающей Россию. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия в восточной части Германии Бодо Рамелов, сообщает медиагруппа Funke.
«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию», — сказал он.
8:11 Подозреваемый в подрыве железнодорожного полотна под Рязанью и атаке на аэродром Дягилево в том же городе Руслан Сидики попросил отправить его на службу в зону СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону СВО для прохождения службы в российской армии», — заявил собеседник агентства.
8:05 В городе Ковель Волынской области Украины проходит митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, сообщает украинское издание «Страна.ua».
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 893-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.