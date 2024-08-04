Channel 12 узнал о просьбе Байдена Нетаньяху «перестать нести чушь»

В канцелярии израильского премьер-министра заявили, что не комментируют то, «что было сказано в закрытых беседах с президентом США». Там добавили, что Нетаньяху привержен делу освобождения всех заложников, «не вмешивается в американскую политику и будет работать с любым избранным президентом, а также ожидает, что американцы не будут вмешиваться в израильскую политику».