Санду обвинили в желании переизбраться за счет фальсификации

По ее мнению, Санду боится и целых полтора года готовится к этой избирательной кампании. Влах добавила, что действия президента и правящей партии «Действие и солидарность», а также изменения законодательства свидетельствуют о том, что Санду «не планирует быть переизбранной на другой мандат за счет того, что люди ее уважают, ценят, что она выполнила все свои предвыборные обещания».