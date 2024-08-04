Санду обвинили в желании переизбраться за счет фальсификации

«То есть честной игры не будет. А будет игра, которая позволит (ей), так она думает, путем обмана, манипуляций и гибридных войн, как часто она любит выражаться, сохраниться во власти Республики Молдова», — заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV.
По ее мнению, Санду боится и целых полтора года готовится к этой избирательной кампании. Влах добавила, что действия президента и правящей партии «Действие и солидарность», а также изменения законодательства свидетельствуют о том, что Санду «не планирует быть переизбранной на другой мандат за счет того, что люди ее уважают, ценят, что она выполнила все свои предвыборные обещания».