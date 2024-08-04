Минобразования: менять подход к школьной форме пока не планируется

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Подходы к внешнему виду учеников школ, выработанные ранее, сохранены и в преддверии нового 2024/2025 учебного года, заявили в Министерстве образования.
«Внесение изменений в проводимую работу, в том числе с учетом пилотного проекта, запланированного к реализации в 20 учреждениях образования Минска, не планируется», — отметили в ведомстве.
В Минобразования также напомнили, что во всех школах ранее выбрали свою цветовую гамму школьной одежды и единые элементы. При этом концерн «Беллегпром» разработал ассортимент одежды для учеников — более 700 моделей. Фото образцов есть на сайте ведомства в разделе «Школьная коллекция 2024−2025».
Ранее сообщалось, что единые элементы в школах начали вводить с 2022—2023 учебного года. Как правило, в каждой школе носят жилеты или галстуки единого образца. Школьная форма определенного образца введена пока только в минских гимназиях № 6, 11, 20, 27, 30, 56, 61 и 146, а также в средних школах столицы № 44, 48, 67, 71, 86, 108, 120, 141, 152, 159, 224 и 225.
Также школы разработали свои эмблемы. Ученикам предложено нашивать на одежду шевроны и носить значки с этими эмблемами. Более того, ранее был разработан и единый шеврон для столичных школьников. На нем государственный флаг, контур Беларуси, флаг Минска и книга. Нашивать его можно по желанию — это пока не обязательно.