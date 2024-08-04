Минобразования: менять подход к школьной форме пока не планируется

Также школы разработали свои эмблемы. Ученикам предложено нашивать на одежду шевроны и носить значки с этими эмблемами. Более того, ранее был разработан и единый шеврон для столичных школьников. На нем государственный флаг, контур Беларуси, флаг Минска и книга. Нашивать его можно по желанию — это пока не обязательно.