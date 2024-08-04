Сын рассказал о здоровье Трампа после покушения: «Кто-то подставил его»

Дональд Трамп «чувствует себя отлично» после покушения, совершенного в прошлом месяце, сказал его сын.
Как пишет The Guardian, 40-летний Эрик Трамп прибыл на вертолете на международный гольф-курорт Trump в Абердиншире в субботу, чтобы осмотреть наполовину законченное новое поле для гольфа на побережье Северного моря, которое откроется в следующем году.
Бизнесмен и владелец отеля сказал, что инвестиции семьи в Шотландию продемонстрировали, почему кандидатура его отца от Республиканской партии на пост президента США принесет пользу Британии, и пригласил британского премьер-министра сэра Кира Стармера посетить поле для гольфа.
Говоря о покушении на его отца 14 июля, он сказал: «Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Кто-то подставил его — как его сын, я не очень рад этому. На Западе нельзя допускать, чтобы убивали лидеров. Когда вы тратите 3 миллиарда долларов на агентство [Секретная службы США — “МК”], это означает, что в тот день оно потерпело неудачу. Эти 48 часов могли бы сложиться совсем по-другому. У него все отлично, он проводит кампанию».
Эрик Трамп назвал своего отца «лучшим президентом, которого когда-либо видела его страна» и сравнил его с Уинстоном Черчиллем из-за отсутствия у него политической корректности.
Трамп сказал: «Вероятно, вы могли бы провести много параллелей с Черчиллем — забавным, неполиткорректным и эффективным. Он говорит то, о чем все думают. Когда в него стреляли, по его лицу текла кровь, он скандировал “Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь” — это то, что нужно нашей стране. Для Великобритании и Запада никогда не будет лучшего союзника, чем Дональд Трамп».
Он также назвал войну в Газе «безумной» и сказал, что, по его мнению, его отец встретится с палестинскими лидерами, чтобы попытаться положить конец войне, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
«Я уверен, что он встретится с кем угодно, он не хочет войн», — сказал Эрик Трамп.
Он сказал, что «мир смеялся над администрацией Байдена», и заверил, что верит в то, что его отец победит на президентских выборах, добавив: «Он хочет видеть, как люди воплощают в жизнь американскую мечту».
Говоря о Камале Харрис, сопернице его отца на президентских выборах, он сказал: «Что она сделала? Она отвечала за ИИ и иммиграцию — она даже не знает, как пишется ИИ».
Эрик Трамп пообещал, что новое поле для гольфа станет «лучшим в мире с 36 лунками», когда оно откроется в 2025 году. Он сказал: «То, что мы сделали по эту сторону пруда, невероятно».