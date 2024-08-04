Сын рассказал о здоровье Трампа после покушения: «Кто-то подставил его»

Говоря о покушении на его отца 14 июля, он сказал: «Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Кто-то подставил его — как его сын, я не очень рад этому. На Западе нельзя допускать, чтобы убивали лидеров. Когда вы тратите 3 миллиарда долларов на агентство [Секретная службы США — “МК”], это означает, что в тот день оно потерпело неудачу. Эти 48 часов могли бы сложиться совсем по-другому. У него все отлично, он проводит кампанию».