Израильские СМИ назвали возможную дату ответного удара иранских войск

Напомним, рано утром в среду, 31 июля стало известно о смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он был убит в результате обстрела его резиденции в Тегеране. Сообщалось о «прямом попадании ракеты» в здание. Еще одной жертвой атаки стал его телохранитель.