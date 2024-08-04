Израильские СМИ назвали возможную дату ответного удара иранских войск

Как утверждает издание, действие Тегерана будет координироваться с «Хезболлой». Отмечается, что нападение в священный день должно внести элемент неожиданности, поскольку службы безопасности Израиля могут совершать религиозные ритуалы, из-за чего не будут готовы к атаке.
«Девятое ава» является национальным днем траура еврейского народа. Считается, что в эти дни были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.
Напомним, рано утром в среду, 31 июля стало известно о смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он был убит в результате обстрела его резиденции в Тегеране. Сообщалось о «прямом попадании ракеты» в здание. Еще одной жертвой атаки стал его телохранитель.
Иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал, что Тегеран заставит «террористов-оккупантов» пожалеть о таком «трусливом поступке». Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран отомстит пролившим кровь, а сделает это в подходящее время и должным образом.