В Башкирии внесут изменения в работу с иностранцами

«Башкортостан всегда был и остается территорией стабильности, мира и согласия в сфере межнациональных отношений, примером укрепления братского единения и дружбы. Республика активно развивается. Мы запускаем новые стройки, инвестпроекты. Поэтому, конечно, потребность в кадровых ресурсах, в том числе в трудовых мигрантах сегодня высока. Поэтому сегодня важно системно подходить к социальной и культурной адаптации иностранных граждан, которые приезжают в Башкортостан на учебу или работу».