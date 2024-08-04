В Башкирии внесут изменения в работу с иностранцами

По данным МВД по РБ, доля совершенных с их участием правонарушений составляет всего 0,6 процента от общего числа преступлений. Однако каждое происшествие широко освещается и вызывает недовольство жителей Башкирии. Для сохранения межнационального и межконфессионального согласия в республике планируется систематизировать работу с иностранцами по ряду направлений.
«Башкортостан всегда был и остается территорией стабильности, мира и согласия в сфере межнациональных отношений, примером укрепления братского единения и дружбы. Республика активно развивается. Мы запускаем новые стройки, инвестпроекты. Поэтому, конечно, потребность в кадровых ресурсах, в том числе в трудовых мигрантах сегодня высока. Поэтому сегодня важно системно подходить к социальной и культурной адаптации иностранных граждан, которые приезжают в Башкортостан на учебу или работу».
По его словам, нужно создать условия для успешного освоения иностранцами русского языка, принятых в российском обществе норм поведения, а также для формирования у них правосознания и правовой культуры.
Для решения поставленных задач первый замруководителя администрации главы республики по внутренней политике Азат Бадранов предложил закрепить за республиканскими органами исполнительной власти конкретные направления миграционной политики. А также разработать муниципальные программы и поддержать некоммерческие организации, которые занимаются социальной и культурной адаптацией иностранных граждан. Идеи были поддержаны, а проекты по этому направлению смогут претендовать на получение грантов главы РБ.
Для приобщения мигрантов к культурной повестке было решено создать в Уфе обновленный Дом дружбы народов. Эта идея обсуждалась уже несколько лет, но теперь было решено приступить к разработке проекта.
— Важно, чтобы эта площадка охватывала наши национально-культурные автономии, стала настоящим центром межконфессиональной и межнациональной дружбы, — подчеркнул глава РБ.