Маск назвал неизбежной гражданскую войну в Британии

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. Погибли три ребенка, еще около десятка человек получили ранения. Это привело к беспорядкам в городе. По мнению полиции, протестующие поддались сообщениям в социальных сетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом.