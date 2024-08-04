Трентон
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия опасается, что софт из Беларуси раскроет местоположение ее субмарин

Газета The Telegraph опубликовала серию статей о том, что белорусская IT-компания разрабатывала софт для создания субмарин военно-морского флота Соединенного Королевства.

Источник: AP 2023

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Программное обеспечение для инженеров оборонно-промышленного комплекса Великобритании должна была делать британская компания, но подряд отдали иностранной, утверждает The Telegraph.

По информации издания, разработчики софта для специалистов, которые проектируют подлодки Военно-морского флота Его Величества, находились в Минске и Томске.

«Есть опасения, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может быть использован для раскрытия местонахождения британских субмарин».

говорится в одной из статей.

Речь идет, в частности, о новейшей атомной подводной лодке «Агамемнон». Ее длина 97 метров, а вес — 7,4 тысячи тонн. Она вооружена крылатыми ракетами Tomahawk Land Attack и тяжелыми торпедами Spearfish.

Более того, издание утверждает, что это не первый проект в сфере создания военных подлодок в Британии, к которому привлекались белорусские разработчики. Речь идет о работе, которая началась, как минимум, в 2020 году.

«Снова и снова такие страны, как Китай и Россия, сориентировались на цепочки поставок наших оборонных подрядчиков. Это не новое явление», — цитирует The Telegraph экс-министра обороны Великобритании Бэна Уоллеса.

Также бывший министр заявил о возможных рисках для национальной безопасности.

Кроме того, из статьи следует, что в этом проекте участвовала компания Rolls-Royce.

«Мы можем категорически утверждать, что ни на каком этапе не было никакого риска того, что данные, секретные или иные, будут доступны или предоставлены лицам, не прошедшим проверку безопасности», — заявили в этой компании.