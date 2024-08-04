Британия опасается, что софт из Беларуси раскроет местоположение ее субмарин

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Программное обеспечение для инженеров оборонно-промышленного комплекса Великобритании должна была делать британская компания, но подряд отдали иностранной, утверждает The Telegraph.
По информации издания, разработчики софта для специалистов, которые проектируют подлодки Военно-морского флота Его Величества, находились в Минске и Томске.
«Есть опасения, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может быть использован для раскрытия местонахождения британских субмарин».
Речь идет, в частности, о новейшей атомной подводной лодке «Агамемнон». Ее длина 97 метров, а вес — 7,4 тысячи тонн. Она вооружена крылатыми ракетами Tomahawk Land Attack и тяжелыми торпедами Spearfish.
Более того, издание утверждает, что это не первый проект в сфере создания военных подлодок в Британии, к которому привлекались белорусские разработчики. Речь идет о работе, которая началась, как минимум, в 2020 году.
«Снова и снова такие страны, как Китай и Россия, сориентировались на цепочки поставок наших оборонных подрядчиков. Это не новое явление», — цитирует The Telegraph экс-министра обороны Великобритании Бэна Уоллеса.
Также бывший министр заявил о возможных рисках для национальной безопасности.
Кроме того, из статьи следует, что в этом проекте участвовала компания Rolls-Royce.
«Мы можем категорически утверждать, что ни на каком этапе не было никакого риска того, что данные, секретные или иные, будут доступны или предоставлены лицам, не прошедшим проверку безопасности», — заявили в этой компании.