Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о взыскании алиментов

Документ предусматривает, что при отсутствии у взыскателя сведений о месте жительства (нахождения, пребывания) должника исполнительный документ будет направлен уполномоченными органами для открытия исполнительного производства по месту нахождения лица, который выплачивает должнику доход.
Беларусь ратифицировала протокол в мае.
Как объясняет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, теперь неплательщики алиментов, не смогут скрыться ни в России, ни в Беларуси.
«Найдем, достанем и заставим платить детям алименты», — пообещала Валентина Матвиенко.
Госдума России ратифицировала закон 30 июля.