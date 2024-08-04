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Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о взыскании алиментов

В России Совет Федерации принял закон о ратификации соглашения с Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Об этом пишут «Ведомости».

Источник: Reuters

Документ предусматривает, что при отсутствии у взыскателя сведений о месте жительства (нахождения, пребывания) должника исполнительный документ будет направлен уполномоченными органами для открытия исполнительного производства по месту нахождения лица, который выплачивает должнику доход.

Беларусь ратифицировала протокол в мае.

Как объясняет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, теперь неплательщики алиментов, не смогут скрыться ни в России, ни в Беларуси.

«Найдем, достанем и заставим платить детям алименты», — пообещала Валентина Матвиенко.

Госдума России ратифицировала закон 30 июля.

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