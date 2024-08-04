Захарова: За остановкой транзита нефти из России в Европу стоят США

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Украиной транзита нефти координировалась из Брюсселя.
«Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон», — сказала Захарова.
По ее словам, американскому «глубинному государству» нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов, чтобы гарантировать экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом.
По этой причине, полагает дипломат, США были недовольны долгосрочными контрактами стран ЕС с Россией и, в результате, были подорваны «Северные потоки».
Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию и Словакию в середине июля. Власти этих стран пригрозили обратиться в суд.