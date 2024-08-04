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Захарова: За остановкой транзита нефти из России в Европу стоят США

За решением Киева остановить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию стоит Вашингтон, а не только Брюссель. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Украиной транзита нефти координировалась из Брюсселя.

«Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон», — сказала Захарова.

По ее словам, американскому «глубинному государству» нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов, чтобы гарантировать экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом.

По этой причине, полагает дипломат, США были недовольны долгосрочными контрактами стран ЕС с Россией и, в результате, были подорваны «Северные потоки».

Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию и Словакию в середине июля. Власти этих стран пригрозили обратиться в суд.

Захарова Мария
нефть