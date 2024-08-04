Глава Башкирии рассказал о представителях железнодорожной династии.

Родоначальник династии — Илья Айдаров. С 1923 по 1953 годы трудился машинистом паровоза депо Абдулино. Профессию железнодорожникам выбрал и его сын Владимир. Вместе с супругой Раисой они посвятили этому делу 77 лет. Он работал машинистом-инструктором локомотивных бригад по теплотехнике, а она — нарядчиком локомотивных бригад депо Дёма. Дочь Владимира и Раисы Лариса уже 36 лет работает в депо Дёма техником по расшифровке лент скоростемеров. Её супруг Сергей Ширшов 23 года отработал машинистом в локомотивном депо Уфа. Родители Сергея — тоже железнодорожники. Леонтий и Нина Ширшовы посвятили железной дороге 57 лет своей трудовой жизни.