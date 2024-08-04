МИД предостерег граждан Молдовы от поездок в Израиль

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Молдова настоятельно рекомендует гражданам страны воздерживаться от поездок в Израиль и Ближневосточный регион в связи с текущей ситуации с безопасностью и повышенного риска ее эскалации.
«Напоминаем, что в настоящее время повышен риск эскалации ситуации с безопасностью в связи с режимом ЧП и военного положения, введенных израильскими властями с 7 октября 2023 года. Несмотря на то, что израильские власти сообщают о прежнем уровне безопасности, ситуация с безопасность в регионе постоянно меняется и может внезапно измениться без предварительного предупреждения», — заявили в МИД Молдовы.
В связи с этим МИД рекомендует гражданам Республики Молдова:
отслеживать в режиме реального времени публичное сообщение дипломатической миссии Республики Молдова в Тель-Авиве,
консультироваться и соблюдать рекомендации и предупреждения о поездках, опубликованные на информационных ресурсах Министерства иностранных дел Республики Молдова,
Гражданам Молдовы, которые уже находятся на территории Израиля:
соблюдать инструкции местных властей,
размещаться в специально оборудованных зданиях и общественных местах в случае авиаударов.
Тем, кто уже приобрел авиабилеты из Израиля в Молдову, в МИД рекомендовали связаться с авиакомпаниями для проверки статуса рейса.
Ранее посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман рассказал в интервью Radio Moldova также напомнил о существовании рисков для безопасности в регионе. В то же время он подчеркнул, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве работает в штатном режиме, хотя некоторые авиакомпании отменили свои рейсы на вылет и прибытие в страну из соображений безопасности.