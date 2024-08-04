МИД предостерег граждан Молдовы от поездок в Израиль

Ранее посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман рассказал в интервью Radio Moldova также напомнил о существовании рисков для безопасности в регионе. В то же время он подчеркнул, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве работает в штатном режиме, хотя некоторые авиакомпании отменили свои рейсы на вылет и прибытие в страну из соображений безопасности.