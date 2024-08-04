МИД заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалации

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему» (цитата по ТАСС), — сказал заместитель министра.