Медведев оценил выгоду России от обмена заключенными

Зампред считает, что люди, вернувшиеся в страну, достойны госнаград, так как «преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России». «Это была работа с риском для жизни, во имя процветания нашей страны. Их деятельность может кому-то нравиться, кому-то нет, но она необходима, и ею занимаются во всех странах мира», — написал он. Представить освобожденных к госнаградам обещал президент Владимир Путин, встречавший их в аэропорту.