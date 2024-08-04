Кадровые назначения за неделю в Казахстане

2 августа Ермек Бейсеуов назначен председателем Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.
Республиканское государственное учреждение «Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвует в выполнении стратегических функций министерства в области государственного материального резерва.
В тот же день, по согласованию с Администрацией Президента РК заместителем акима Астаны назначен Ерик Мейрханов.
Трудовую деятельность начинал в международной нефтегазовой компании. С марта 2011 года по май 2012 года работал в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан. В последние годы работал инспектором, заместителем начальника Службы протокола Президента Республики Казахстан.
1 августа место заместителя акима города Петропавловска по строительству и оперативным вопросам занял 40-летний Ержан Мустафин.
До назначения на должность замакима города был заместителем акима Есильского района по экономическим и оперативным вопросам.
Руководителем управления культуры Петропавловска стал 38-летний Санат Аубакиров.
С марта он исполнял обязанности главы ведомства. В разные годы работал в органах внутренних дел, заместителем акима Бескольского сельского округа, руководителем отдела земельных отношений, заместителем акима по социальным вопросам Жамбылского района.
30 июля приказом министра энергетики Республики Казахстан Ертаев Ержан Ерболулы назначен на должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.
Ержан Ертаев родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет. Трудовую деятельность начал в 2006 г. в Павлодарском районном отделе казначейства, работал в частных структурах. С 2023 г. по настоящее время был заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Арымбек Кудайберген Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики.
Кудайберген Арымбек родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Трудовую деятельность начал в 2011 г. главным специалистом управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области. С 2021 г. по настоящее время — директор департамента Министерства энергетики РК.
Распоряжением Главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан.
Алибек Куантыров родился в 1983 году в г. Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году и. о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. С января 2022 года по февраль 2024 года — министр национальной экономики.