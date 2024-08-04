Кадровые назначения за неделю в Казахстане

Ержан Ертаев родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет. Трудовую деятельность начал в 2006 г. в Павлодарском районном отделе казначейства, работал в частных структурах. С 2023 г. по настоящее время был заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ.