Рябков рассказал, что РФ предупреждали о возможной провокации

12 июля состоялся второй после назначения на должность главы Минобороны РФ телефонный разговор Белоусова с Остиным. Газета The New York Times впоследствии выступила с утверждением, что главы оборонных ведомств обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ. Как сообщили изданию американские чиновники, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Соединенные Штаты отношение к планам Киева. Источники указали, что Пентагон не был в курсе украинской операции, однако воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».