12 июля состоялся второй после назначения на должность главы Минобороны РФ телефонный разговор Белоусова с Остиным. Газета The New York Times впоследствии выступила с утверждением, что главы оборонных ведомств обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ. Как сообщили изданию американские чиновники, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Соединенные Штаты отношение к планам Киева. Источники указали, что Пентагон не был в курсе украинской операции, однако воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».
Рябков рассказал, что РФ предупреждали о возможной провокации
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Предупреждение о готовящейся в РФ провокации касалось военного мероприятия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».
«Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями», — сказал он, отвечая на вопрос о подготовке провокации на параде в день ВМФ.