Глава украинского МИДа отправился в африканское турне

В апреле посольство Украины заработало в городе Абиджан в Кот-дʼИвуаре, в мае — в Нуакшоте, столице Мавритании. К концу 2024 года Киев планирует открыть 20 диппредставительств в Африке, тогда как у России их около 40. Как заявил Пивоваров, «Украина наверстывает упущенное время в Африке».