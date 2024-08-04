Блок «Победа» против решения ЦИК об объединении заявок политсилы

«Референдум и президентские выборы — два абсолютно разных и по сути, и по форме, по статусу избирательных процесса. И такая позиция вызывает недоумение. Санду пытается увязать одно с другим, поскольку не имеет позитивных результатов своего президентства. Ей остается продавать людям европейскую сказку. А ЦИК идет у нее на поводу»,.