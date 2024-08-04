Блок «Победа» против решения ЦИК об объединении заявок политсилы

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании в субботу малейших законных оснований отказала в рассмотрении заявления о регистрации блока «Победа» для участия в осеннем референдуме, заявили в руководстве политформирования.
«Референдум и президентские выборы — два абсолютно разных и по сути, и по форме, по статусу избирательных процесса. И такая позиция вызывает недоумение. Санду пытается увязать одно с другим, поскольку не имеет позитивных результатов своего президентства. Ей остается продавать людям европейскую сказку. А ЦИК идет у нее на поводу»,.
В руководстве блока «Победа» указали, что докладчиком на прошедшем заседании вновь стал Павел Постикэ, который фигурирует во всех делах, рассматриваемых ЦИК по партиям, входящим в состав объединения.
Блок «Победа» готов к любому повороту событий, который может произойти после оглашения ЦИК окончательного решения на заседании в среду, 7 августа, и при необходимости "пройдет все судебные инстанции, в том числе и европейские, чтобы добиться правды, подчеркнули в политформировании.
В Молдове 1 августа начался избирательный период по выборам президента и конституционному референдуму, которые состоятся 20 октября. Партии, входящие в блок «Победа», выдвинули в пятницу депутата парламента и лидера партии «Возрождение» Василе Болю в качестве кандидата на пост президента и подали соответствующие документы в ЦИК. Ранее политсила также направила в Центризбирком документы на участие в референдуме.
На заседании комиссии в субботу ЦИК приняла решение объединить запросы два запроса о регистрации избирательного блока «Победа» для участия в конституционном республиканском референдуме и в президентских выборах, в единую административную процедуру. Решения по обеим заявкам будет вынесено 7 августа.