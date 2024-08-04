Как казахстанцам получить дополнительные образовательные гранты

«Всего 5112 грантов. Более 20 тысяч выпускников окончили школу в затопленных регионах, из них более 10 тысяч прошли по общему конкурсу наравне с остальными. Мы приложили все усилия, чтобы распределение было справедливым и прозрачным. Вчера, видя слезы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, и, конечно, есть и те, кто спокойно воспринял результаты», — отметил Саясат Нурбек.