Эффективный антикризисный менеджмент укрепил медиапозиции Алексея Текслера

Традиционно, в десятку наиболее заметных входит пять кейсов, приведших к усилению медиапозиций главы субъекта и пять кейсов, которые, наоборот, привели к их ослаблению.
В пятёрке позитивных информационных кампаний эксперты АПЭК выделили фон вокруг губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Кейс главы Южного Урала расположился на четвёртом месте в пятёрке позитива.
«Антикризисный менеджмент Алексея Текслера по борьбе с подтоплением нескольких муниципалитетов региона позитивно влияет на имидж челябинского губернатора», — отмечают аналитики.
Эксперты подчёркивают личную включённость губернатора в решение проблем в пострадавших от паводка муниципалитетов региона. Кроме того, АПЭК считает эффективной капанию в официальном телеграм-канале главы региона.
Текслер, используя возможности мессенджера, оперативно информирует южноуральцев об изменении ситуации, связанной с подтоплениями, а подробно рассказывает о выплатах и компенсациях, доступных для пострадавших.