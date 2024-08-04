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Эффективный антикризисный менеджмент укрепил медиапозиции Алексея Текслера

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало результаты свежего еженедельного мониторинга репутационных кейсов глав российских регионов.

Источник: РИА "Новости"

Традиционно, в десятку наиболее заметных входит пять кейсов, приведших к усилению медиапозиций главы субъекта и пять кейсов, которые, наоборот, привели к их ослаблению.

В пятёрке позитивных информационных кампаний эксперты АПЭК выделили фон вокруг губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Кейс главы Южного Урала расположился на четвёртом месте в пятёрке позитива.

«Антикризисный менеджмент Алексея Текслера по борьбе с подтоплением нескольких муниципалитетов региона позитивно влияет на имидж челябинского губернатора», — отмечают аналитики.

Эксперты подчёркивают личную включённость губернатора в решение проблем в пострадавших от паводка муниципалитетов региона. Кроме того, АПЭК считает эффективной капанию в официальном телеграм-канале главы региона.

Текслер, используя возможности мессенджера, оперативно информирует южноуральцев об изменении ситуации, связанной с подтоплениями, а подробно рассказывает о выплатах и компенсациях, доступных для пострадавших.

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