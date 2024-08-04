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Кадыров выразил уверенность в победе в конфликте на Украине в 2024 году

Россия победит в конфликте на Украине в 2024 году, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире «России 1».

Источник: РИА "Новости"

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», — сказал он.

Кадыров отметил, что российские военнослужащие продвигаются вперед, по его словам, командиры ежедневно докладывают о взятии под контроль «стратегически важных объектов».

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет пехоты, под Волчанском военнослужащие ВСУ «сами сдаются в плен», сообщил глава Чечни. «Ребята говорят, что там воевать стыдно», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский называл главной потребностью Киева скорейшее завершение конфликта. Он допускал, что это может произойти после второго «саммита мира», основанного на его формуле. Москва исключала переговоры на условиях Зеленского, которые подразумевают вывод российских войск на границы 1991 года.

Кадыров Рамзан