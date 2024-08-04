США заявили о рекордном пополнении ядерного арсенала

Хруби уверена, что это достижение должно помочь выровнять соотношение сил с Китаем и Россией. Хруби заявила, что Китай продемонстрировал способность совершенствовать свои системы доставки, включая развертывание гиперзвуковых ракет, быстрее, чем это делают США. «Если ситуация не поменяется, то Китай будет равным противником в ядерной сфере со значительной экономической мощью», — резюмировала она.