Алексей Текслер поручил до конца дня вернуть челябинцам электричество

Сложная обстановка сохраняется лишь в Миасском городском округе, однако даже там есть положительная динамика: уровень воды на Иремеле и в Смородинке продолжает падать, так же, как и в Поликарповом пруду. Алексей Текслер поручил начать с 5 августа прочистку всех каналов, чтобы вода как можно скорее покинула территорию муниципалитета.