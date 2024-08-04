Алексей Текслер поручил до конца дня вернуть челябинцам электричество

— В Челябинске по улице Энергетиков значительное улучшение, — отметил Алексей Текслер. — Я сейчас обращаюсь к администрации города и региональному ГУ МЧС — работу по выкачиванию воды нужно продолжить, и постараться сегодня по временной схеме подключить электричество, чтобы люди вернулись уже к нормальной жизни.
Губернатор лично выехал в Ленинский район Челябинска, где сейчас наиболее сложная обстановка из-за подтоплений в квартале улиц Энергетиков, Кронштадтская, Машиностроителей и Нахимова. На данный момент здесь установлены три водооткачивающие машины высокой мощности и проложены почти четыре километра магистральной линии.
Воду перекачивают в коллекторы на улице Гранитной и Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) на улице Нахимова. С понедельника, 5 августа, с жителями пострадавших многоквартирных домов будет работать комиссия по оценке ущерба. Хозяевам частных домов в Ленинском районе уже направили более 3,7 миллиона рублей.
За последние сутки в Челябинской области ситуация с подтоплениями улучшилась почти во всех муниципалитетах. Большая вода ушла с территорий Коркинского муниципального округа, Еманжелинского и Еткульского муниципальных районов.
Сложная обстановка сохраняется лишь в Миасском городском округе, однако даже там есть положительная динамика: уровень воды на Иремеле и в Смородинке продолжает падать, так же, как и в Поликарповом пруду. Алексей Текслер поручил начать с 5 августа прочистку всех каналов, чтобы вода как можно скорее покинула территорию муниципалитета.
Тем временем в реке Миасс продолжается работа по сбору нефтепродуктов. Общая площадь разлива составляет около двух тысяч квадратных метров. Напомним, что загрязнение городского водоёма жители обнаружили в прошлые выходные. На сообщение отреагировала прокуратура региона, а сотрудники трёх отрядов Поисково-спасательной службы выехали на место для ликвидации последствий аварии.
— Технология налажена, всего совершено 247 рейсов, собрано 364 метра кубических водной эмульсии. Сейчас дополнительно ставятся боновые заграждения, чтобы ликвидировать уже масляную пленку, — сообщил на заседании начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко. — Продолжается очитка береговой линии от камыша. Такими темпами основные работы по локализованному пятну будут завершены ко вторнику. А в дальнейшем будет использоваться биосорбент.
Что касается материальной поддержки южноуральцев, пострадавших от подтоплений, то по данным Минсоцотношений жители продолжают получать компенсации. Предварительно, 5 августа все 43 жителя Карабашского городского округа получат положенные выплаты: материальную помощь (20 тыс. рублей) и компенсацию за частичную или полную утрату имущества (75 тыс. и 150 тыс. рублей)..
Подробнее об условиях получения единовременных выплат и компенсации ремонта и восстановления жилья в правительстве региона рассказывали ранее. Также для жителей Челябинской области, пострадавших от подтоплений, запустили горячую линию. Позвонив на неё, можно получить ответы на все вопросы, касающиеся получения финансовой помощи.