Трентон
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко с вертолета проинспектировал Гомельскую и Минскую области

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа проинспектировал с вертолета ход уборочной кампании в стране, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Предыдущие два дня Александр Лукашенко находился с рабочей поездкой в Гомельской области. В центре внимания президентской инспекции были ликвидация последствий стихии в регионе, уборочная страда и закладка нового урожая — подготовка полей и сев озимых культур.

В воскресенье глава государства изучил ситуацию и с высоты, когда все как на ладони. Александр Лукашенко осмотрел северо-запад Гомельской области и южные районы столичного региона. С вертолета Президент оценил ход уборочной кампании, состояние мелиорированных земель и работу предприятия «Славкалий».

Лукашенко Александр
сельское хозяйство