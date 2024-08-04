Лукашенко с вертолета проинспектировал Гомельскую и Минскую области

Предыдущие два дня Александр Лукашенко находился с рабочей поездкой в Гомельской области. В центре внимания президентской инспекции были ликвидация последствий стихии в регионе, уборочная страда и закладка нового урожая — подготовка полей и сев озимых культур.



В воскресенье глава государства изучил ситуацию и с высоты, когда все как на ладони. Александр Лукашенко осмотрел северо-запад Гомельской области и южные районы столичного региона. С вертолета Президент оценил ход уборочной кампании, состояние мелиорированных земель и работу предприятия «Славкалий».