Предыдущие два дня Александр Лукашенко находился с рабочей поездкой в Гомельской области. В центре внимания президентской инспекции были ликвидация последствий стихии в регионе, уборочная страда и закладка нового урожая — подготовка полей и сев озимых культур.
В воскресенье глава государства изучил ситуацию и с высоты, когда все как на ладони. Александр Лукашенко осмотрел северо-запад Гомельской области и южные районы столичного региона. С вертолета Президент оценил ход уборочной кампании, состояние мелиорированных земель и работу предприятия «Славкалий».
Лукашенко с вертолета проинспектировал Гомельскую и Минскую области
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа проинспектировал с вертолета ход уборочной кампании в стране, сообщает БЕЛТА.
Предыдущие два дня Александр Лукашенко находился с рабочей поездкой в Гомельской области. В центре внимания президентской инспекции были ликвидация последствий стихии в регионе, уборочная страда и закладка нового урожая — подготовка полей и сев озимых культур.