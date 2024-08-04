В Германии призвали к введению погранконтроля с Венгрией

«Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, то же самое должны были бы сделать такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния. Недопустимо, чтобы государство ЕС практически бесконтрольно впускало россиян в страну», — заявил Штюбген газете Bild am Sonntag. Как отмечает издание, это первый политик в ФРГ, который призвал к введению погранконтроля с Венгрией.