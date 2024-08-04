В Германии призвали к введению погранконтроля с Венгрией

«Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, то же самое должны были бы сделать такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния. Недопустимо, чтобы государство ЕС практически бесконтрольно впускало россиян в страну», — заявил Штюбген газете Bild am Sonntag. Как отмечает издание, это первый политик в ФРГ, который призвал к введению погранконтроля с Венгрией.
Со своей стороны, глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал к принятию жестких мер в отношении Венгрии. «Тот, кто впускает россиян в ЕС без проверки, ставит под серьезную угрозу безопасность Европы», — утверждал он газете Bild am Sonntag. «Главы правительств должны прояснить этот вопрос на следующем саммите. Должны быть последствия», — подчеркнул он.
По данным Bild am Sonntag, ничего не исключает и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
Ранее несколько европейских СМИ, включая газету Financial Times, сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. При этом граждане не входящих в ЕС государств, как правило, имеют возможность свободно перемещаться по Шенгенской зоне, включающей 27 стран сообщества, а также Норвегию и Швейцарию. Вебер немедленно выступил с утверждением, что решение Венгрии облегчит условия въезда в ЕС «российских диверсантов».