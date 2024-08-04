Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Вместе» (объединяющий четыре правые партии — ред.) объявил в воскресенье о выдвижении своего кандидата в президенты, им стал экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой организовать референдум о вступлении в Евросоюз, он пройдет одновременно с выборами президента 20 октября. На данный момент 14 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента.
«Блок “Вместе” выдвинул своим кандидатом на президентские выборы, которые пройдут 20 октября, Октавиана Цыку», — говорится в официальном заявлении политформирования.
«Вместе» включает в себя «Партию перемен», платформу «DA», коалицию за единство и благосостояние — CUB и Лигу городов и сообществ (LOC). Цыку занимал должность министра молодежи и спорта Молдавии с 2013 по 2014 год, политик не скрывает своих прорумынских взглядов и открыто выступает за объединение республики с Румынией.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.