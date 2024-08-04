Субсидии на организацию своего дела в I полугодии в Беларуси получили 436 человек

Всего службой занятости на старт предпринимательской, ремесленной деятельности, по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма предоставлено Br2,1 млн.



Размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения, действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите договора о предоставлении субсидии.



При организации предпринимательской, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма безработные, зарегистрированные по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах получают 15 БПМ, при организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, — 20 БПМ.