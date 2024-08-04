Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

«На самом деле, когда я иду на все — я знаю, за мной стоит наш президент. И он своих не бросает. Мы все люди смертны. Я знаю, что я умру, я знаю, что в любое время я стану ненужным. Я знаю, что меня могут посадить — всё может быть в этой жизни, я на все готов. Поэтому, главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит. Ты этому человеку жизнью обязан. Поэтому вот эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение — это достойно. Еще раз, я получил гарантию, что надо не смотреть — сзади есть спина. Можно смело идти вперед на защиту нашего государства», — сказал Кадыров в эфире «России 1».