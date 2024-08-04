Рябков: часы Судного дня показывают без двух минут, нужно держать порох сухим

Часы Судного дня показывают «без двух минут», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1». Замминистра сообщил, что Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на аналогичные действия стран Запада. Еще Рябков рассказал, что сигнал, переданный главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля, дошел «не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону». Договариваться с американцами теперь можно только «баш на баш», уверен дипломат.