Около 115 тыс. многодетных семей получат материальную помощь к учебному году

Если семья является малообеспеченной, в том числе многодетная, она может обратиться за государственной адресной социальной помощью. Тут размер помощи не установлен, он зависит от материального положения семьи и от конкретной ситуации, то есть определяется, исходя из поданных документов.



«Единовременная помощь по программе “Здоровье народа и демографическая безопасность” платится только на детей-школьников. Если говорим о государственной адресной социальной помощи, то она может платиться независимо от того, многодетная семья или нет, где обучаются дети, она зависит от дохода семьи. Если семья не успела подать документы с 1 августа по 1 сентября, например, были на оздоровлении или меняли место жительства, разные могут быть ситуации. Естественно, никто не останется без поддержки. Надо обращаться, и вопрос будет рассмотрен. По единовременной материальной помощи надо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите. В Минске, в ряде регионов — в Брестской, Витебской и Гродненской областях обращаться надо по месту обучения ребенка. Что касается государственной адресной социальной помощи, обращаться следует в службу “одно окно” исполкома либо в территориальный центр, где разъяснят, какие документы нужно подавать», — проинформировала представитель Минтруда.