«F-16 на Украине», — говорится в посте.
Ранее в воскресенье журнал The Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.
Кроме того, на этой неделе газета The Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве «средств противовоздушной обороны».
Отправка на Украину истребителей F-16
Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.