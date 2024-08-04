Вячеслав Федорищев посетил с рабочим визитом Чапаевск

Также Вячеслав Федорищев побывал на стадионе, где встретился с юными баскетболистами и их тренером. Молодые спортсмены рассказали главе региона о своих проблемах — для полноценных тренировок им не хватает крытого зала. По решению Вячеслава Федорищева в следующем году начнется проектирование нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Чапаевске. Это позволит создать более комфортные условия для занятий спортом и будет способствовать его массовому развитию в муниципалитете.