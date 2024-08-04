Параска: у PAS нет и никогда не было стратегии по выходу ЖДМ из кризиса

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В День железнодорожника, отмечаемый в Молдове в это воскресенье, лидер партии «Возрождение» Наталья Параска отметила, что профессиональный праздник вряд ли принесет радость в семьи работников «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ), ведь коллектив предприятия не получает зарплату уже четыре месяца.
«Власти пытаются говорить о временных трудностях на предприятии и о каких-то реформах. Но пока что все реформы от PAS на железной дороге сводятся исключительно к сокращению числа железнодорожников», — написала Параска в соцсетях.
По ее мнению, у ныне правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) нет и никогда не было никакой стратегии по выводу ЖДМ из кризиса.
«Все эти разговоры о разделении ЖДМ на несколько предприятий — только усугубят положение на предприятии. И это не мои оценки — это слова экс-руководителя железной дороги Олега Тофилата», — отметила политик.
Параска убеждена, что арт-объект, которым стал ржавый вагон, не так давно выставленный властями на главной площади Кишинева, чтобы напомнить о депортациях, лучше всего символизирует нынешнее положение дел на ЖДМ.
«Изветшалая, отрезанная от международных транзитных потоков и никому не нужная. Грустное зрелище», — написала она.