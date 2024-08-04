Параска: у PAS нет и никогда не было стратегии по выходу ЖДМ из кризиса

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В День железнодорожника, отмечаемый в Молдове в это воскресенье, лидер партии «Возрождение» Наталья Параска отметила, что профессиональный праздник вряд ли принесет радость в семьи работников «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ), ведь коллектив предприятия не получает зарплату уже четыре месяца.