Чуря: хотелось бы, чтобы электорат в Молдове думал о национальных интересах

В Молдове традиционно есть правый электорат, выступающий за проевропейский вектор, и левый, которому больше нравится пророссийское направление, но на выборах политики будут бороться за центристов, находящихся в данный момент в определенном смятении. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.