Чуря: хотелось бы, чтобы электорат в Молдове думал о национальных интересах

В Молдове традиционно есть правый электорат, выступающий за проевропейский вектор, и левый, которому больше нравится пророссийское направление, но на выборах политики будут бороться за центристов, находящихся в данный момент в определенном смятении. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
«Скорее всего, центристы — это более проевропейский электорат, которого не удовлетворяет нынешнее управление государства. Они могут в определенной степени поддержать левых. Мне бы хотелось, чтобы наш электорат думал о государственности».
По его словам, нынешняя власть игнорирует национальные интересы Молдовы, превращая ее в некую колонию Запада. Именно поэтому сегодня простым гражданам важно поддерживать молдавскую государственность.
Политолог считает, что у оппозиции есть большие шансы победить на предстоящих выборах.
«Власть пытается усилить контроль над обществом и вводит авторитарные меры управления, но недовольство в социуме растет. Поэтому оппозиция может победить, но, как мне кажется, единого кандидата не будет», — отметил Чуря.
Эксперт предположил, что единый кандидат может появиться во втором туре президентских выборов. Сейчас политикам невыгодно следовать общей стратегии, но под конец гонки они будут вынуждены объединиться.
На сегодняшний день о своем намерении побороться за кресло президента Молдовы заявили 15 кандидатов: Майя Санду, Александр Стояногло, Василе Боля, Ренато Усатый, Влад Филат, Ион Кику, Андрей Нэстасе, Ирина Влах, Тудор Ульяновский, Наталья Морарь, Василе Тарлев, Виктория Фуртунэ, Штефан Савицки, Валерий Плешка и Октавиан Цыку.
Выборы президента и еврореферендум намечены в Молдове на 20 октября.