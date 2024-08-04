Белый дом пообещал ввести санкции против России за «удержание американцев»

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — отметил он.
Несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, власти США намерены добиваться возвращения сограждан. Это касается и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере, добавил Кирби.
Обмен заключенными
Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:
Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных;Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество.
Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента