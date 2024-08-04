Белый дом пообещал ввести санкции против России за «удержание американцев»

При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.