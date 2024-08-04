Трентон
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом пообещал ввести санкции против России за «удержание американцев»

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. США введут новые санкции против России за «неправомерное удержание американских граждан», заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2023

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — отметил он.

Несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, власти США намерены добиваться возвращения сограждан. Это касается и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере, добавил Кирби.

Обмен заключенными

Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:

Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных;Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество.

Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.

При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

санкции