США перебросят F-22 на помощь Израилю

Переброску дополнительных самолетов и кораблей в ответ на угрозы со стороны Ирана Пентагон анонсировал 2 августа. Министр обороны Ллойд Остин, в частности, приказал авианосной ударной группе во главе с кораблем USS Abraham Lincoln заменить ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt. Последний примерно с 40 самолетами F/A-18 Super Hornet и F-35 на борту сейчас находится близ Персидского залива. В восточной части Средиземного моря дислоцирован десантный корабль USS Wasp с 30 самолетами и вертолетами, а также с 4500 морпехами и моряками, пишет The New York Times.