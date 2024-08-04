Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов

Блок «Победа» выдвинул в пятницу депутата парламента и лидера партии «Возрождение» Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы молдавского государства. Ранее политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС. ЦИК на заседании в субботу объединил эти заявки и перенес решение о допуске блока на 7 августа. В избиркоме объяснили это решение тем, что в ходе проверок документов, представленные блоком, материалы содержат определённые технические ошибки. Заявители должны до 6 августа ответить на уточняющие вопросы и представить дополнительные документы.