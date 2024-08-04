США привлекут союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки

В среду газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.