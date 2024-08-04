СМИ: Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

Ранее лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивление переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
«Израиль готовится к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника “Хезболлах” после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», — говорится в сообщении телеканала.
Как сообщил телеканалу чиновник, Израиль опасается, что в ответ на убийство Хании и Шукра по нему в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников. при этом США оказывают сильное давление, чтобы добиться прекращения огня, поскольку президент страны Джо Байден хочет, чтобы это произошло во время его пребывания у власти.