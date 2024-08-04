«Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», — утверждает он.
Как отметил предприниматель, с самого начала боевых действий в США считали, что против американского вовлечения в конфликт выступали «российские агенты».
По словам Сакса, на деле оказалось все иначе, а тот, кто предъявляет такие обвинения, сам признается в работе на Киев.
«Каждое обвинение — это признание», — заключил он.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.