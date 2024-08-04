WSJ: Иран не будет смягчать реакцию на убийство Хании

По их данным, США и арaбские стрaны пытались уговорить Иран смягчить позицию. Однако иранские лидеры «поклялись отомстить», даже если их действия приведут к войне.
Ранее первый заместитель помoщника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала CBS заявил, что Соединенные Штаты считают высоким уровень угрозы для Израиля и готовы помочь еврейскому государству защищаться.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра. ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.
Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. «Хезболлах» свою причастность к этому инциденту отрицает.