WSJ: Иран не будет смягчать реакцию на убийство Хании

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра. ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.