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Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

ТАСС, 5 августа. Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов в африканской стране. Об этом говорится в коммюнике малийского правительства, которое цитирует информационный портал aBamako.

Источник: РИА "Новости"

В документе отмечается, что власти Мали с большим удивлением приняли к сведению слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористических группировок на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали, совершенному в конце июля в районе Тинзауатен (северо-восток Мали, близ границы с Алжиром).

Также правительство Мали обратило внимание на высказывания посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который «продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму, в частности в Мали».

«Эти весьма серьезные утверждения, которые не опровергнуты или осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали. После тщательного изучения ситуации переходное правительство Республики Мали подчеркивает, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН», — указано в коммюнике.

Переходное правительство Мали «решительно осуждает эту украинскую агрессию и враждебность украинских властей вопреки позиции нейтралитета, которой придерживается Мали, которая всегда призывала к мирному урегулированию кризиса между Российской Федерацией с Украиной».

После признанного участия Украины в явной агрессии против Мали переходное правительство африканской страны приняло решение «немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной».