Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

В документе отмечается, что власти Мали с большим удивлением приняли к сведению слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористических группировок на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали, совершенному в конце июля в районе Тинзауатен (северо-восток Мали, близ границы с Алжиром).
Также правительство Мали обратило внимание на высказывания посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который «продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму, в частности в Мали».
«Эти весьма серьезные утверждения, которые не опровергнуты или осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали. После тщательного изучения ситуации переходное правительство Республики Мали подчеркивает, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН», — указано в коммюнике.
Переходное правительство Мали «решительно осуждает эту украинскую агрессию и враждебность украинских властей вопреки позиции нейтралитета, которой придерживается Мали, которая всегда призывала к мирному урегулированию кризиса между Российской Федерацией с Украиной».
После признанного участия Украины в явной агрессии против Мали переходное правительство африканской страны приняло решение «немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной».