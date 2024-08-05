Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

«Эти весьма серьезные утверждения, которые не опровергнуты или осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали. После тщательного изучения ситуации переходное правительство Республики Мали подчеркивает, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН», — указано в коммюнике.